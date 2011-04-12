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Kültür-Sanat

Atatürk tablosuna 1.5 milyon dolar

Ferruh Başağa’ya ait Aydınlanma adlı tablonun 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

12 Nisan 2011 03:00

T24- 14 Mayıs’ta düzenlenecek bir müzayedede içinde Atatürk figürü olan Ferruh Başağa’ya ait Aydınlanma adlı tablonun 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Bali Müzayede’nin, 14 Mayıs’ta İstanbul Ritz Carlton otelinin balo salonunda düzenleyeceği müzayedenin en değerli eseri Ferruh Başağa’ya ait “Aydınlanma” tablosu.

İçinde Atatürk figürü bulunan tablonun değerinin 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Yine aynı müzayede de satışa sunulacak olan Mübin Orhon'un “Delacroix'a Saygı” adlı tablosunun değerinin ise 1 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

Bali Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bali, olan müzayede kapsamında Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Mübin Orhon, Selim Turan, Neş'e Erdok, Erol Akyavaş, Neşet Günal, Nejat Melih Devrim, Fikret Mualla gibi çağdaş ve modern Türk resminin öncü isimlerine ait eserler yer alacağını söyledi.

Bali ayrıca özellikle Rus zenginlerinin Türk tablolarına ilgi gösterdiğini belirtip, “Zengin Rus milyarderleri klasik Türk ressamlarının ve oryantalist ressamların eserlerine büyük ilgi gösteriyorlar” diyerek müzayede de beklenenin üzerinde fiyatlara tabloların alıcı bulabileceğini belirtti.

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