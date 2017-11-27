'Atatürk' soyadı, Konyalı milletvekilinin teklifiydi 

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da, Fikir Sanat Kültür Adamları Derneği Başkanı Seyit Küçükbezirci tarafından yazılı kaynaklardan, kişilerden ve hatıralardan toparlanarak, hazırlanan \'Mustafa Kemal Atatürk\'ün Konya ile Yakınlığı\' isimli kitap, ilgi gördü. ‘Atatürk’ soyadının, dönemin Konya Milletvekili Naim Hazım Onat’ın teklifiyle verildiği, Atatürk\'ün ölümünün son gününe kadar yanında bulunan manevi evlatlarından Rukiye Erkin\'in de Konyalı olduğu ve 10 yaşındayken, Konya’dan alarak yanında götürdüğü bilgileri paylaşıldı. Kitapta ayrıca Atatürk’ün atalarının Konyalı olduğu, Rumeli’ye göç ettiği, Konya’da manevi anne ve babasının bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Fikir Sanat Kültür Adamları Derneği Başkanı, araştırmacı ve yazar Seyit Küçükbezirci, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Konya ile bağlantısını yazılı kaynaklardan, kişilerden ve hatıralardan aldığı bilgilerden toparlayarak, \'Mustafa Kemal Atatürk\'ün Konya ile Yakınlığı\' isimli kitabında yazdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi\'nce basılan kitap, geçen 10 Kasım günü Atatürk ile ilgili açılan ve 10-30 Kasım tarihlerinde 55 ulusal gazetenin yer aldığı sergide ziyaretçilere hediye edildi. Kitapta Atatürk’ün Konya’ya gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaşadıklarının yanı sıra başka kaynaklardan Konya ile bağlantısına ilişkin bilgilerin de yer aldığını belirten Küçükbezirci, bu bilgilerin, okuyanların dikkatini çektiğini söyledi. Kitapta Atatürk’ün manevi babasıyla annesinin Konyalı olduğuna dair bilgilerin de yer aldığını dile getiren Küçükbezirci, şunları söyledi:

\"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında, Konya’ya 5’inci kez geldiğinde, karşılamaya gelen bir heyet içerisinde 80 yaşındaki bir köylü dikkatini çeker ve konuşmaya başlar. Abditolu köyünden Hacı Hüseyin Ağa’nın bir oğlu Çanakkale’de, bir oğlu da Sakarya’da şehit düşmüştür. Anlatılanlara çok duygulanır. Hüseyin Ağa’ya, ‘Sen, babam olur musun?’ der. Köylünün şehit çocukları yerine çocuğu olmak ister. Abditolu Köylü Hüseyin Ağa, artık Gazi’nin babalığıdır. Konya’ya 6’ncı gelişinde, yanında eşi Latife Hanım olduğu halde Konya’da 11 gün kalır. Gazi babalığı unutmaz ve Latife Hanım ile birlikte Hüseyin Ağa’nın Sedirler Mahallesi’ndeki iki göz kerpiç evine tanıştırmak için götürür. Latife Hanım, Hüseyin Ağa’nın eşi Akife Hanım\'la tanışır. Evde yemeğe kalırlar, saç böreği ikram edilir.\"

Atatürk’ün manevi kızı Rukiye Hanım’ın da Konyalı olduğunu belirten Küçükbezirci, \"Ulu Önder, bir yurt gezisi sırasında Konya’dayken, Birinci Dünya Savaşı sırasında, yanında bulunan Konyalı yazıcı çavuşunu hatırlar. Araştırma yaptırır. Çavuşu da eşi de vefat etmiştir. En küçük çocuğunun da 10 yaşlarındaki Rukiye’nin de akrabalarının yanında kaldığını öğrenir. Rukiye’yi getirtir ve ‘Benim kızım olur musun?’ diye sorar. Kabul etmesi üzerine de yanında Ankara’ya götürür. Rukiye’yi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde okutur. 1930 yılında ise Jandarma Yüzbaşı Hüsnü Erkin ile evlendirir. Rukiye, Atatürk’ün hastalığında da Saravona’da devamlı babasının yanında kalmıştır\" dedi. Atatürk’ün atalarının da Konyalı olduğunu dile getiren Küçükbezirci, kitapta bununla ilgili bilgiler bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Gazi Mustafa Kemal’in kökleri, o dönem içerisinde Konya’nın şu anda il olan Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan Taşkale köyüne dayanmaktadır. Bu köyün eski adı Kızıllar’dır. Atatürk’ün soyunda ise en önde gelenlerden bir tanesi de Kızıl Hafız\'dır. Atatürk ve sülalesi evlad-ı Fatihan’dandır. Karamanoğulları Devleti’ne Osmanlılar, son verdikleri zaman buradaki halkı alırlar ve Türk ve İslam yapmak için Rumeli’ye götürürler. İç Anadolu’dan yani Konya, Nevşehir, Niğde gibi illerin halkının yüzde 90’ı, Avrupa’daki Türkleri oluşturmuştur. Bunların dedeleri de öyle gitmiştir.\"

\'Atatürk\' soyadının, dönemin Konya milletvekili Naim Hazım Ülkü Onat’ın teklifiyle verildiğini ve bu bilginin hazırladığı kitapta yer aldığını anlatan Küçükbezirci, şunları söyledi:

\"1934 yılında, Soyadı Kanunu çıkarılır. Gazi Mustafa Kemal’e layık soyadı bulmak için ileri gelenler, dilciler ve tarihçiler çalışmaya başlar. Pek çok soyadı, Gazi’ye sunulur; ama uzun süre teklif edilen soyadılarına sıcak bakmaz. Soyadı konusunda yapılan bir toplantıda Konyalı Naim Hazım Ülkü Onat, \'Türk’e her alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış olan büyük gazimize ‘Atatürk’ diyelim, bunu soyadı olarak verelim\' der. Nazım Onat’ın teklifini gazi, kabul eder. Konu ile kaynaklar gazinin memnun olduğunu ve Onat’a teşekkür ettiğini belirtir. Üç maddelik cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal’e ‘Atatürk’ soyadının verilmesi hakkında kanun kabul edilir. Naim Hazım Ülkü Onat, Konyalıdır. Dil bilginidir. TBMM’de Konya milletvekili olarak görev yapar. Milli mücadele döneminde cesur kalemi ile hizmet verir. Naim Hazım’a Ülkü Onat soyadını da Atatürk vermiştir.\"



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