Atatürk rozeti için 'Akrep' dedi

CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, İstanbul Sultanbeyli’deki devlet hastanesinde bir doktorun, Atatürk rozeti için ‘’Akrep’’ dediğini öne sürdü.





CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, 13 Şubat 2009 tarihinde İstanbul Sultanbeyli’deki bir hastanede yaşanan olayı Meclis gündemine getirerek, bir doktorun Atatürk rozeti için ‘’Akrep’’ dediğini öne sürdü.



Meral, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, Murat Kantekin adlı vatandaşın, Sultanbeyli Tacirler Eğitim Vakfı Devlet hastanesine muayene için yeğenini getirdiğini belirtti. Acil serviste görevli Dr. Alper Künkül’ün, Murat Kantekin’in göğsünde Atatürk rozeti gördüğünü ve ‘’Bu ne akrep mi?’’ diye sorduğunu öne süren Meral şöyle devam etti:





‘’Hasta yakını Murat Kantekin, rozeti göstererek, (Mustafa Kemal Atatürk) cevabını vermiş, Doktor ise (Buradan Akrep gibi gözüküyor) demiştir.Bunun üzerine doktor ile hasta yakını arasında tartışma çıkmış, yaşanan bu talihsiz olaya hastanede bulunan diğer vatandaşlar ve polisler de tanık olmuştur.’’



Bayram Meral, önergesinde Atatürk rozetinin ve altındaki imzanın fark edilmeyecek gibi olmadığını belirterek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a şu soruları yöneltti:



‘’Bu doktorun görme özürü mü vardır ? Bu durumda hastaları nasıl muayene etmektedir? Akrep mi diye sormasından sonra Mustafa Kemal Atatürk cevabını aldığı halde bile bile (Akrep’e benziyor) diyerek ne demek istemiştir. Sağlık Bakanlığında Atatürk rozetine Akrep deme cüretini gösteren başka sağlık personeli var mıdır? Ulu önder hakkında böyle seviyesiz bir ifade kullanan bu doktor hakkında soruşturma açılmış mıdır?’’ diye sordu.



HAKKARİ’DE DE OLAYA KARIŞTI…



Dr. Künkül, 4 Ağustos 2006 günü de Hakkari’de bir olaya karışmış ve hakkında, DTP yöneticisi Naif Kayacan'ın oğlu Deniz Kayacan’ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Naif Kayacak oğlunu, 1 Nolu Sağlık Ocağı doktoru Alper Künkül’ün yaraladığını öne sürmüş ve ‘’ Asıl hedef bendim. Emniyet, Dr. Alper Künkül'ün olayla ilgisi olmadığı yönünde bir aklama çabası içine girdi. ‘’ demişti