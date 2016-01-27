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“Atatürk resmini Altıok indirdi” iddiasına CHP’den yanıt: Haksızlık yapılıyor

Kılıçdaroğlu da iddia için araştırma talimatı vermişti

27 Ocak 2016 21:29

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekili Zeynep Altıok’un Atatürk’ün resminin duvardan indirdiği iddiası için “asparagas” yorumunu yaptı.

Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da iddiayla ilgili araştırma talimatı verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir konu hukuken inceleniyorsa bunun üzerine yorum yapmak, kesin hükümlerde bulunmak son derece haksızlık olur. Zeynep Hanım’ı çok iyi tanıyorum. Kendisinin, benim bulunduğum ortamlarda defalarca, kesinlikle böyle bir şeyin olmadığı, soyadının bile CHP’nin “altı ok”undan alındığını, bunun kendisine büyük bir haksızlık olduğu yönündeki ifadesini biliyorum. Bununla ilgili bir inceleme yapılmadan, herhangi bir arkadaşımızın isminin bile anılması haksızlıktır.”

 

Ne olmuştu?

 

Atatürk posterini indiren vekilin CHP İzmir Milletvekili  Zeynep Altıok olduğunu iddia eden CHP eski milletvekili Şahin Mengü, “Milletvekili odasındaki resimler demirbaştır. Kimsenin keyfine göre indirip kaldırabileceği bir şey değildir” demişti. 

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