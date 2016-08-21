Atatürk posterlerinin çöpe atıldığı okulun yönetimi: Görevli arkadaşın hatası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Niyazi Üzmez Ortaokulu'na ait çöp konteynerinin içinde Atatürk posterleri, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı bulunmasıyla ilgili olarak okul yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Görevli arkadaşın hatası. İstemediğimiz ve asla onaylamadığımız bu olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileriz. Konu bizlerin bilgisi dışında cereyan etmiştir" ifadesine yer verildi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Turgutlu İlçesi'ndeki Yılmazlar Mahallesi sakinleri dün Niyazi Üzmez Ortaokulu'nun köşesindeki bir çöp konteynerinin içinde ve çevresinde çerçeveli Atatürk posterleri, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı buldu. Bu durum tepki çekerken, Niyazi Üzmez Ortaokulu yönetimi, istemedikleri ve asla onaylamadıkları bu olay nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, "Yaşanan olayı üzüntüyle karşıladık. Okulumuzdaki Atatürk köşelerini yeniledik ve eski çerçeveleri kaldırdık. Eski çerçeveleri görevli arkadaş çöp tenekesine bırakmış. Konuyla ilgili gerekli ikazlarımızı yaptık ve tabloları çöpten alarak okulumuza getirdik. İstemediğimiz ve asla onaylamadığımız bu olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileriz. Konu bizlerin bilgisi dışında cereyan etmiştir" ifadesine yer verildi.