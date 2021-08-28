Atatürk posterini ters asan AKP'li belediye: CHP zihniyeti posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine algı oluşturdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ters şekilde asarak tepkilerin odağı olan AKP'li Çayırova Belediyesi, olaya ilişkin açıklamasında CHP'yi suçladı. Belediyenin açıklamasında, posterin düzeltilmesi için CHP'nin uyarıda bulunmadığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde AKP'li Çayırova Belediyesi'nin binasına ters şekilde asılması büyük tepki çekmişti.

Kısa sürede gündem olan uygulamanın ardından Çayırova Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Belediye açıklamasında, Atatürk posterinin işçiler tarafından "sehven" ters asıldığı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyuruldu. Ancak açıklamanın büyük bölümünde daha çok CHP hedef alındı. Açıklamada, olaya müdahale etmemekle suçlanan CHP'nin bayram öncesi "fitne" ateşi yakmak istediği öne sürüldü.

Çayırova Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "Aziz Milletimizin en kutlu zaferlerinden birisi olan 30 ağustosu büyük sevinç, mutluluk ve coşkuyla yaşamak, gelecek nesillere hatırlatmak ve bu zaferin mimarı olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için belediyemizce yapılan afiş çalışması sırasında meydana gelen birkaç dakikalık da olsa kabul edilmez bir maalesef hepimizi derinden üzmüştür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatür'ün pasteri belediye personelimizce asılırken bir anlığına sehven ters sarkıtılmış olup daha sabitleme yapılmadan farkedilerek hızlı bir şekilde şekilde düzeltilmiştir.

"CHP zihniyeti posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine algı oluşturdu"

Tüm bu hatanın yapılması, farkedilmesi ve düzeltilmesi 5 dakikayı daha bulmamıştır. Tüm bu olaylar yaşanırken olaya tanık olan, o kısa süre içerisinde olaya hiç bir müdalede bulunmayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini kısa süre de olsa ters asılmasını çirkin bir siyasi propagandaya dönüştürmeye çalışan, ilçemizde ve ülkemizde yapılan tüm güzel işleri münipüle etmeyi kendine adet edinmiş CHP zihniyeti de maalesef posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine yanlış algı oluşturmak için bu üzüntü verici olaydan keyif duymuş ve bundan siyasi çıkar ummuştur.

Olayın gerçeğine şahitlik etmelerine rağmen bu zihniyetin belediye işçilerini zor durumda bırakan bu davranışları her türlü edepten, ahlaktan ve siyasi etikten yoksundur. Zira olay yaşanır yaşanmaz ilgililer hakkında idari inceleme başlatılmıştır.

CHP ilçe başkanının milli bayramımız öncesinde yakmak istediği fitne ateşi ve durumdan vazife çıkararak yaptığı bu davranış maalesef kınanacak bir durumdur.

Vatanımızın düşman işgalinden temizlendiği günün anısına Milli Bayram ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarken, bu zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."