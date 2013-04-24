Gebze Ticaret Odası Atatürk posterini ters astı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün bayram nedeniyle Ticaret Odası binasına asılan Atatürk posterinin ters görüntüsü vatandaşların tepkisine yol açtı. Görevlinin dikkatsizlği sonucu ters asıldığı belirtilen poster, kısa süre sonra düzeltildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gebze Ticaret Odası binasına büyük bir Türk Bayrağı ile Atatürk'ün posteri asıldı. Ancak ters asılan poster vatandaşlar tarafından fark edilerek fotoğraflandı. Oda yetkililerinin bilgilendirilmesi üzerine poster düzeltildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mesut Işık'ın haberine göre, görevlinin bir anlık dikkatsizliği sonucu olayın meydana geldiğini belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, posterin büyük olması nedeniyle tekrar indirilip düzeltilmesinin zaman aldığını, bu süre içinde de vatandaşlar tarafından fotoğraflandığını söyledi.

Çiler, 'Bu olaya çok üzüldük. İstemeyerek büyük bir hata yapılmış. Hata farkedildiği andan itibaren hemen düzeltme yapıldı ancak bazı kişiler fotoğrafını çekmiş' dedi.