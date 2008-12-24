Atatürk portreli kol saati 22 bin YTL

Dünyaca ünlü İsviçreli mücevher ve saat markası Chopard, Türk müşterilerine özel Atatürk portreli 24 ayar altından saat üretti. Erkekler için sınırlı sayıda üretilen kol saati 22 bin YTL'den satışa sunuluyor.



Saat ve mücevher satılan, Adana'daki mağazanın müdürü Tuncay Yaltır'ın yaptığı açıklamaya göre, İngiltere kraliyet ailesi için ürettiği paha biçilmez saatlerle tanınan firma, Türk müşterileri için de özel tasarımda saatler hazırladı.



Bu kapsamda erkekler için özel üretilen sınırlı sayıdaki Atatürk portreli kol saati, bu yılın en fazla ilgi gören ürünü oldu.



Kayışı deri olan ve cumhuriyet altını görünümündeki iç kısmı ile akrep ve yelkovanı 24 ayar altından oluşan Atatürk portreli saat, 22 bin YTL'den satışa sunuluyor.



Mağaza müdürü Tuncay Yaltır, saat firmasının bu özel saati TC Darphanesi'nden izin alarak sınırlı sayıda ürettiğini belirterek, “Saat, görenleri Atatürk portresinden dolayı hayran bırakıyor. İç kısmı tamamen altından oluşan bu saat, son ayların en fazla ilgi gören ürünü oldu” dedi.



Saati ortanın üzerinde gelire sahip kişilerin satın alabildiğini ifade eden Yaltır, “Ama satın alamasalar da saati vitrinde görüp dokunmak ve yakından görmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

