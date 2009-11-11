Atatürk özlem ve saygıyla anıldı

Binlerce kişi oradaydı

Uzun kuyruklar oldu

Vali: Teşekkür ederim Baydemir: Zor sıpas

İlham Gencer’e müdahale edildi

Öldüğü odada gözyaşları

Saygısı yükünden daha ağır



Palandöken’de 107 dağcı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 71’inci yılında tüm yurtta, dış temsilciliklerde, KKTC’de ve Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.10 Kasım dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Ülkenin dört bir yanından çocuğu, yaşlısı, genci, her yaştan on binlerce kişi, yakalarında ve ellerinde taşıdıkları Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e akın etti.Anıtkabir’de gün boyu güvenlik uçuşu yapan helikopterler ise vatandaşlar tarafından sık sık alkışlandı. Mozoleye kırmızı ve beyaz karanfiller başta olmak üzere rengarenk çiçekler ve Türk bayrakları bırakan ziyaretçilerden bazıları göz yaşlarını tutamazken, bazıları da dua etti. Bazı gruplar da Atatürk’e bağlılıklarını Anıtkabir’e dev Türk bayraklarıyla gelerek gösterdiler. Bir grup öğrenci Anıtkabir’in merdivenlerinde, “Gençliğin Atatürk’e Cevabı”nı okuyarak en büyük mirası Cumhuriyet’i sonsuza dek koruyacaklarına dair ant içti. Ziyaretçiler arasında Türk bayrağının yanı sıra, KKTC bayrağı taşıyan bir kişi de dikkat çekti. Anıtkabir’deki yoğunluk nedeniyle görevliler zaman zaman zor anlar yaşarken, ziyaretçiler Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu bölüme girmek için uzun süre bekledi.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 71’inci yıldönümü için Diyarbakır’da yapılan anma etkinliğine, kentteki DTP’li Belediye başkanları tam kadro katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Atatürk anıtına çelenk koyup başı ile selamladıktan sonra protokole dönerken, Vali Hüseyin Avni Mutlu, kendisine “Teşekkür ederim” dedi. Baydemir, bunun üzerine Kürtçe, “Çok teşekkür” anlamına gelen, “Zor sıpas” diyerek protokolü selamladı.İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törende sanatçı İlham Gencer (85), “Ne mutlu Türküm diyene” diye bağırdı. Sivil polis memurları ve Vali Muammer Güler’in korumaları, Gencer’e müdahale ederken, elindeki Atatürk posteri yırtıldı. Anıtkabir’deki tören de meydanda kurulan sistemle İstanbul’dakilere izletildi.Atatürk’ün öldüğü İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında, 09.05’te düzenlenen törende, yatağına çelenkler konuldu. Bu sırada yatağın başında nöbet tutan erlerden biri gözyaşlarını tutamadı. Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin de katıldığı Mavi Salon’daki törende, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil Dolmabahçe Özel Defteri’ni imzaladı.Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dolmabahçe’deki anma törenine katılan gaziler, sarayın rıhtımından Boğaz’ı seyrettiler.Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te tüm yurt saygı duruşundaydı. Samsun’da elinde yük torbası olan bir genç, siren seslerini duyunca torbasını yere bırakmayarak saygı duruşunda bulundu...Erzurum ve Kayserili dağcılar, Atatürk’ü Palandöken Dağı’nın Ejder Tepesi Erciyes Dağı’nın zirvesinde andılar. Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) önünde saat 08.30’da toplanan 107 dağcı, Ejder Zirvesi’nde Türk bayrağı açtı. Kayseri’de de beş dağcı dün 3 bin 916 metre yükseklikteki zirvede Atatürk için 5 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.