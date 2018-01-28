Atatürk Ormanı, çam kese böcekleri tehdidi altında

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) -TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, 350 dönümlük Atatürk Ormanı\'ndaki çam ağaçları çam kese böceklerinin istilasına uğradı. Bazı çam ağaçlarını kurumaya yüz tutması üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, \"Olaya hemen el atacağız. Gerekeni yapacağız, en kısa zamanda o böcekleri toplayacağız\" dedi.

Malkara Belediyesi ve 95\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı, hayırseverlerin de desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerine çoğu çam olan 13 bin 500 ağaçta oluşan Atatürk Ormanı kurdu. Son günlerde ormanı çam kese böcekleri olarak bilinen tırtıllar sarıp, ağaçları tehdit altına aldı. Atatürk Ormanı çevresinde yaşayan vatandaşlar, bazı çam ağaçlarının kurumaya başladığını belirterek, ormanın yıllardır bakımsız durumda olduğunu, giriş kısmının bazı bölümleri ile duvarlarının çöktüğün, şimdi de orman çam kese böceklerinin tehdidi altında bulunduğunu söyledi.

\'EN KISA ZAMANDA BÖCEKLERİ TOPLAYACAĞIZ\'

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, belirli sayıdaki tırtılların orman için tehlike yaratmadığını belirterek, \"Eğer ki, bir ağacın üzerinde 20\'den fazla bulunuyorsa işte o zaman tehlike yaratıyor. Şu anda bu çam kese böcekleri bir tehlike yaratmıyor. Bu böcekler ağaçları öldürmüyor. Tabi dediğim gibi 20\'den fazla bulunuyorsa tehlikeli. Ama biz olaya hemen el atacağız. Gerekeni yapacağız, en kısa zamanda o böcekleri toplayacağız. Ama kesinlikle kimyasal bir mücadele olmayacak. Adacık yöntemiyle toplayacağız. Ormanımızın dış görünümü de el atacağız. Onun içinde gerekeni yapacağız\" dedi.

Uzmanlar, çam kese böceklerinin, Thaumetopoeidae familyasından, pul kanatlı olan oldukça zararlı bir böcek türü olduğunu belirterek, çam ağaçları üzerindeki, beyaz, pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli ettiğini ve ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından, önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Üst üste birkaç yıl, bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçların boy büyümesinin gerilediğini hacim kaybı yaşadığını ifade eden uzmanlar, yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribatın, ağacı zayıf düşürerek, kabuk böcekleri ve diğer sekonder zararlıların gelmesine zemin hazırladığını kaydetti.

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