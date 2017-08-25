Atatürk Orman Çiftliği'ndeki arazinin ABD'ye satılması yargıya taşındı

Meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, milletvekilleri, sendikaların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışı ile halka bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazinin ABD Büyükelçiliği’ne satışına ilişkin, Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi’nde yapılan basın açıklamasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Namık Kemal Kaya, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreteri Öner Tanık, Halkevleri’nden Mustafa İberliköse, Kavaklıderem Derneği’nden İsa Çapanoğlu, Tüketici Hakları Derneği’nden Şirzat Mugon, Haziran Hareketi’nden Soydan Kavral ve Demokratik Kitle Örgütleri Sözcüsü Mahmut Aslan da katılarak destek verdi.

'Bu satış hukuksuzdur'

Adliye önündeki eylemde konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan satışta sorumluluğu olduğunu belirttiği Gazi Üniversitesi ve TOKİ yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Satış sürecinin başından itibaren usulsüzlüklerin olduğunu iddia eden Candan şöyle devam etti:

“AOÇ tarafından Tıp Fakültesi yapılmak üzere Gazi Üniversitesi’ne devredilen bu arazinin parasını Kuzu Grup ödemiştir. Gazi Üniversitesi bütçesinden çıkması gerekirken, neden AOÇ arazisinin parasını Kuzu Grup AOÇ’ye neyin karşılığında ödemiştir? Bunun hesabının verilmesi gerekir bu zaten hukuksuz bir satıştır. Gazi Üniversitesi’nin de TOKİ’ye devretmesi de amacı dışında kullanıldığı için hukuksuzdur. TOKİ’nin de ABD’ye satışı yine AOÇ arazilerinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından şartlı bağış yapılmasından kaynaklı, amacı dışında kullanılamayacağı nedeniyle hukuksuzdur. Bu hukuksuzluğu bugün buradaki örgütlerle birlikte yargıya taşıyoruz ve suç duyurusunda bulunuyoruz.”