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Yaşam

Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın

Yangının belirlenemeyen bir neddenle çıktığı belirtildi

04 Kasım 2015 10:58

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde eski şarap fabrikası olarak bilinen Müze ve Sergi Salonu'nun müze bölümünde saat 02.00 sıralarında sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerinehaber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı itfaiye erlerinin çatıya çıktıkları, bazılarının ise binaya girerek içeriden müdahale ettiği görüldü. Bina ve çevresini yoğun duman kapladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. 

Önceki yıllarda şarap fabrikası olarak kullanılan bina, fabrikanın modernize edilmesinin ardından aslına uygun olarak restore edilerek müze ve sergi salonu haline getirilmiş, Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşunun 85. yılında, 6 Mayıs 2010 tarihinde hizmete açılmıştı. Müze ve sergi salonunda Hanri Benazus'a ait Atatürk resimleri koleksiyonundan seçme eserler ile çiftlikte kullanılan eski alet, makine ve ekipmanlar sergileniyordu.

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