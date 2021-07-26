Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Mehmet T., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangına 10 dakika içinde müdahale edildiğini, 40 dakikada söndürüldüğünü açıkladı.



1925 yılında kurularak 1937'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. AOÇ'nin Eskişehir yoluna yakın bölgede bir kaç noktada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın, Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Şüpheli ATK'ya sevk edildi

Yangın başladığı sırada bölgede bulanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet T., polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı. Konuşma engeli bulunduğu belirtilen ve bu yüzden emniyette ifadesi alınamayan Mehmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Mehmet T.'yi akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Mehmet T.'nin daha sonra tekrar savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü: Zamanında müdahale edildi

Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Teczan Karakuş Candan, bölgede geçmiş dönemde yapılan yol ve bariyerler nedeniyle ekiplerin yangına geç müdahale ettiğini iddia etti. Orman Genel Müdürlüğü'nce geç müdahale iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yangının dün saat 12.10'da; Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ve Ankara Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki zırhlı birlikler mevkiinde bulunan AOÇ arazisinde çıktığı belirtilerek, "Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince; 1 helikopter, 9 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ile 12.20'de yangına müdahale edilmiş ve 13.00'da kontrol altına alınmıştır. Bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yangına zamanında müdahale edilmiş ve 40 dakika gibi kısa bir zamanda kontrol altına alınmıştır" denildi.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise saat 12.10’da çıkan orman yangınına 12.20’de ilk müdahalenin yapıldığı bildirilerek, "İlk olarak Hacettepe bölgesinde görülen yangına Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait olan ve bölgede görev yapan su tankeri ile müdahale edildi. Akabinde ise Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler vakit kaybetmeden alana sevk edildi. Yangına; 1 helikopter, 9 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme işçileri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı" denildi. Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi. (DHA)