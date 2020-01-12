Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılan bina mahkemelik oldu

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre AOÇ de “İş bittikten sonra ağaçlandırıp teslim etmek şartıyla” kiralamaya olur verdi. Ancak firma bu alana büro ve örnek daire yaptı. Belediye sözleşmeye aykırılığa rağmen müdahale etmedi. AOÇ de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski yönetimi aleyhine dava açtı. Konuyla ilgili TBMM'ye sunulan raporda ise şöyle denildi:

“Adı geçen alana alt kiracı tarafından büro ve örnek daire yapıldığı tespit edilmiş olup bu konu sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. ABB'ye bu aykırılıkların giderilmesi için yazılan yazılara rağmen yapıların kaldırılmadığı görülmüş ve ABB'ye 08.02.2018 tarihinde akdin feshi ve tahliye davası açılmıştır.”