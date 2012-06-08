Atatürk Orman Çiftliği'ne milletvekilleri için sosyal tesis yapılacak

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde milletvekilleri için sosyal tesis yapılacağını, telefon hattı ve web sayfası oluşturularak, eski ve yeni milletvekillerinin sorunlarını, önerilerini alacaklarını söyledi.

Pakdil, Atarük Orman Çiftliği'nde, Başbakan'ın talimatıyla verilen 50 dönümlük arazi bulunduğunu, bu arazi üzerinde Meclis Başkanlığı'nın, bir sosyal proje gerçekleştireceğini, çok katlı olmayan, sosyal tesis olacağını bildirdi.

Milletvekillerinin ne tür ihtiyaçları olduğunu, bunların nasıl karşılanacağını tespit edeceklerini belirten Pakdil, şunları kaydetti:

“Toplantı salonları, okuma salonları, çok amaçla salonlar, internet bağlantılarının olduğu yerler, belki nişan, düğün yapmaları için bir kısım yerler. Belki sosyal faaliyet olarak yürüyüş yerleri olacak. Birbirlerini çok rahat görebilecekleri, kendilerine ait bir mekanı umut ediyorum ki 1 yıl içinde gerçekleştirmiş olacağız. Başkanımız da bu hususta gayretli. Bunları hep beraber yapacağız. Adaylığımız süreci içinde bu söz konusu oldu. Bu konuyla ilgilendim, görüştük, takip ettik. Şu anda bu konuyla çok daha yakinen sorumluluk yüklenmiş bir kişi olarak ilgileneceğim. O arazinin kullanımı noktasındaki işleri Meclis Başkanlığı yürütecek, projeyi çizdirecek. Yetiştirebilirsek yıl sonundan önce ihalesi yapılıp, 1 yıl içinde netice alınacak. Yapılacak bina da Parlamenter Birliği'nin de yeri olacak.”

Pakdil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan üyelerini belirleyeceklerini, bunların sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

Milletvekillerine yönelik bir iletişim hattı kurmak istediklerini dile getiren Pakdil, sorunların buraya iletileceğini kaydetti. Pakdil, ayrıca web sayfası oluşturularak, burada da görüşleri, önerileri alacaklarını kaydetti.