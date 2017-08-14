"Atatürk Orman Çiftliği arazisi ABD'ye satıldı" iddiası

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan 37 bin metrekarelik alan, yeni büyükelçilik binası yapılması için ABD Büyükelçiliği'ne satıldığı iddia edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi satış protokolünü istedi ancak ‘ticari sır’ denilerek reddedildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili olarak "AOÇ arazileri amacı dışında kullanılamaz ve ABD elçiliği de yapılamaz. Dava açmak için süreci takip ediyoruz" dedi.

Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Türk tarımına öncülük etmesi için kuruldu. Arazi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından farklı kişilerden parça parça satın alındı. Çiftlik 1937'de Atatürk tarafından Türk Milleti'ne emanet edilerek, Hazine'ye bağışlandı. Çiftlik arazi, 1950'li yıllardan başlanarak çeşitli kurumlara ya tahsis edildi, ya parça parça satıldı.

Çukurambar'da inşaat

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekarelik arazisi, yeni büyükelçilik binası yapılsın diye ABD'ye satıldığı iddia ediliyor. Buna göre, Çukurambar semtindeki geniş arazide inşaat çalışmaları başladı. Arazinin çevresi yüksek tel örgü ve duvar ile çevrildi. Büyükelçilik alanında, otopark ve sosyal tesislerin de bulunacağı öne sürülüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken, 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren'in imzasıyla Gazi Üniversitesi'ne eğitim alanı olarak devredildi'' dedi. Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha sonra Gazi Üniversitesi TOKİ'ye devretmiş, sonrasında da arazi ABD Büyükelçiliği'ne satılmış. Bu süreç Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin nasıl talan edildiğini de gösteriyor. AOÇ arazisinin, ABD Büyükelçiliği'ne satılması sürecinde, Bilgi Edinme Kanunu'na göre satış protokolünü istedik, ‘ticari sır' diye vermediler. Bir üst kurula şikâyet ettik, onlardan da bilgi edinemedik, hukuksal süreç başlattık. Yargı yoluyla bize imzasız mühürsüz bir protokol gönderdiler.”

"AOÇ arazileri amacı dışında kullanılamaz"

Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışı ile Atatürk Orman Çiftliği'nin her bir metrekaresinin değerli olduğunu kaydeden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ”AOÇ arazileri amacı dışında kullanılamaz ve ABD elçiliği de yapılamaz. Atatürk emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi verdi. Onun halkına emanet ettiği AOÇ arazisini bir metrekaresinin bile ABD elçiliğine verilmesi kabul edilemez. Dava açmak için süreci takip ediyoruz'' dedi.