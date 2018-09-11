Atatürk Maskı'nın bakımı tamamlandı, altında eğitim merkezi açıldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki 42 metrelik Atatürk Maskı\'nın bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Buca Belediyesi\'nce hemen altında; içinde kütüphane, sergi ve eğitim bölümlerinin yer aldığı \'Atatürk Eğitim Atölyesi\' hizmete açıldı.

Buca Belediyesi\'nce Yeşildere sırtlarında bulunan, 42 metre yüksekliğindeki Atatürk Maskı\'nın 160 gün süren bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıp, İzmirlilerle buluşturuldu. \'Atatürk Eğitim Atölyesi\' de hizmete alındı. Atölyenin açılış törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Prof. Süheyl Batum, ADD Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız, Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca, meclis üyeleri ve birçok İzmirli katıldı.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Karaca, eser yapmak kadar eseri gelecek nesillere ulaştırabilmenin de çok önemli vazife olduğu vurgulayarak, Buca Belediye Başkanı Piriştina\'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. ADD Buca Şube Başkanı Yıldız ise tüm ADD şube üyelerine seslenerek, \'Atatürk Eğitim Atölyesi\'ni İzmir\'in gözde mekanı yapmak için el ele verip çalışmalarını istedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Batum ise \"Taşa toprağa yatırımın o ülkenin kaderinde ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için ben Buca Belediye Başkanı\'na teşekkür ediyorum. Taşa toprağa yatırım yapılır, ama böyle yapılır. Türk milletini bir araya getiren tarih, eğitim ve hukuk gibi üç temel değeri vardır. \'Atatürk Eğitim Atölyesi\'nin bu değerleri yaşatacağına inanıyorum, sizleri tebrik ederim. Bu yaptığınız tesisi tüm Türkiye\'ye duyurmak için çok çalışacağız\" dedi.

Buca Belediye Başkanı Piriştina da 9 Eylül İzmir\'in kurtuluşu kutlamalarının hemen ardından İzmir\'e böyle merkezi kazandırmaktan ve Atatürk Maskı\'nı eski haline döndürmekten gurur duyduklarını söyledi. Maskın tadilat ve bakımının 160 günde tamamlandığını ve 20 yıl boyunca onarıma ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlendiğini belirten Başkan Piriştina, maskın hemen altında düzenlenen \'Atatürk Eğitim Atölyesi\'nin projelendirme sürecini de şöyle anlattı:

\"Ata\'mızın maskı uzaktan bakınca insanı heyecanlandırıyor ama burayı insanlara nasıl biraz daha yakınlaştırırız, 7\'den 77\'ye bu ruhu nasıl hissettirebiliriz diye düşündük ve Atatürk Eğitim Atölyesi\'ni oluşturduk. Atatürk\'ün ilke ve inkılaplarını, kurtuluş mücadelemizi, verdiğimiz savaşı, o cesaretli hikayeyi bir de bu maskın içindeki atmosferde alsınlar, hem içlerine sindirsinler hem de gelecek nesillere aktarsınlar istedik.\"

\'BUNDAN SONRA İŞ SİZLERİN\'

Konuşmasında Başkan Piriştina, ayrıca \"Biz Belediye olarak yaptık. Bundan sonra burayı yaşatmak, Türkiye\'ye duyurmak işi sizlerin. Çocuklarımız, gençlerimiz gelsin bu ülke nasıl kazanıldı; destanlar nasıl yazıldı, anlasın. Atatürk Eğitim Atölyesi sizleri bekliyor\" dedi.

Konuşmaların ardından \'Atatürk Eğitim Atölyesi\', törenle hizmete açıldı.

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