T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk'le fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Remziye Tatlı: Atatürk sınıfımıza girdi, hepimiz çok heyecanlandık

30 Kasım 2020 15:41

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı hayatını kaybetti.


Adana'da yaşayan, o dönem İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde lise öğrencisi olan Remziye Tatlı Atatürk ile çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği cümle hafızalara kazındı:

Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. ‘Oturun, geleceğin kültürlü anneleri’ dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum.


(İHA)

 

ETİKETLER

mustafa kemal atatürkremziye tatlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24