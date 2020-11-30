Atatürk'le fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı hayatını kaybetti.





Adana'da yaşayan, o dönem İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde lise öğrencisi olan Remziye Tatlı Atatürk ile çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği cümle hafızalara kazındı:



“Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. ‘Oturun, geleceğin kültürlü anneleri’ dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum.”







(İHA)