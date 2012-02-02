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Yaşam

Atatürk Kültür Merkezi restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tadilat, tamirat ve güçlendirme yapmak üzere bu ay içinde ihaleye çıkacak.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tadilat, tamirat ve güçlendirme yapmak üzere bu ay içinde ihaleye çıkacak.



Restorasyonun, Ekim ayında başlaması ve en geç 2013 yılının Cumhuriyet Bayramı'na tamamlanması öngörülüyor.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taksim'deki AKM'nin restorasyonu için ihale yapılmasına ilişkin gerekli hazırlıkları tamamladı.


AKM'nin tadilat, tamirat ve depreme karşı güçlendirilmesi için bu ay içinde ihaleye çıkılacak.


Tadilat, tamirat ve güçlendirme, mevcut bina korunarak gerçekleştirilecek, binada herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yakın bir zamanda, sponsorla da protokol imzalayacak.


Tadilat, tamirat ve güçlendirme çalışmalarının Ekim ayında başlaması ve en geç 2013 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi öngörülüyor.


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