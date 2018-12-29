\'Atatürk Koşusu\'nda ölen Türkiye\'nin en yaşlı atleti toprağa verildi



ANKARA\'da \'Büyük Atatürk Koşusu\' sırasında yaşamını yitiren Türkiye\'nin lisanslı en yaşlı atleti 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, son yolculuğuna uğurlandı. Dulda için düzenlenen törende konuşan kızı Ayşenur Dulda, \"Atatürk yolunda Fizan\'a koşarım dedi, Atatürk yolunda Fizan\'a koştu\" dedi.

Erdoğan Dulda, önceki gün, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Ankara\'ya gelişinin yıldönümü etkinlikleri kapsamında 48\'inci kez koştuğu \'Büyük Atatürk Koşusu\' sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Dulda için, ilk tören Türkiye Atletizm Federasyonu\'nda düzenlendi. Törene, Dulda\'nın kızları Ayşenur ve Yurdanur Dulda, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, atletizm ve spor camiasından birçok sporcu katıldı. Dulda\'nın, Türk ve Atletizm Federasyonu Bayrağına sarılı tabutu törenin yapıldığı salona getirildi. Dulda\'nın, başından hiç çıkarmadığı ailesinin \'Atatürk\'ün şapkası\' diye hitap ettiği kasketi de tabutunun üzerine konuldu.

KIZINDAN DUYGUSAL KONUŞMA

Törene katılan Dulda\'nın kızı Ayşenur Dulda, babasının bir Cumhuriyet çocuğu olduğunu belirterek, \"Babam, Cumhuriyetin tüm kazanımlarına, birikimlerine şahit olmuş, yavaş yavaş Cumhuriyetimiz ilerledikçe gelişen her şeyi içinde yaşamış Cumhuriyete bağlı, Atatürk ilkelerine bağlı olarak hayatını devam ettirdi. \'Atatürk yolunda Fizan\'a koşarım\' dedi, Atatürk yolunda Fizan\'a koştu. \'Ömrümün son damlasına kadar, son nefesime kadar koşacağım\' dedi, son nefesine kadar koştu, dediğini yaptı\" diye konuştu.

BÜYÜK ŞAMPİYON OLMADAN GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çimtimar, Dulda\'nın büyük şampiyon olmadan gönüllerin büyük şampiyonu belirterek, \"Bunun en büyük örneğidir. Kendi ifadesiyle \'ben her yarışın sonunda gelirim; ama herkesten çok alkış alırım\' diyordu. Evet, öyle oldu, herkesten çok alkışını aldı, duasını aldı diye düşünüyorum. Mekanı cennet olsun\" dedi.

\'ERDOĞAN DULDA BİR AZMİN GÖSTERGESİDİR\'

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da, Dulda\'nın sporun Türk halkı için ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, \"Erdoğan Dulda, bir azmin göstergesidir. Bu yaşta Atatürk Koşusunu yıllarca tamamlayabilmek büyük bir azimdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ve Türk spor ailesi olarak kendisini minnetle anıyoruz\" ifadelerini kullandı.

SON ZAMANLARDA BENİ HEP GEÇERDİ

Atatürk Koşusu\'nu en çok koşan atlet ünvanını elinde bulunduran 81 yaşındaki milli atlet Altan Türkeri de cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Tören sırasında eğilerek tabutu öpen Türkeri, yıllarca Dulda ile birlikte koştuğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Erdoğan ağabeyim çok iyi bir insandı çok büyük bir sporcuydu. Beraber çok koştuk, çok yarıştık. Son zamanlarında beni hep geçerdi. Keşke sağ olsaydı da hep geçseydi. 1952’den beri koşuyordum, son 4 senedir koşamıyorum. 61 kez Atatürk koşusunu koştum. Erdoğan ağabeyim 47 defa koşmuştu. 48’nci koşacaktı rahmetli oldu. Romanya’da, Yunanistan’da balkan şampiyonlukları vardı. Çok değerli bir insandı nurlar içinde yatsın.\"

Dulda, buradaki törenin ardından İsmet Oğultürk Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Dulda\'nın son koşusundan görüntü

-Tabutun tören alanına getirilmesi

-Kızının konuşması

-Altan Türkeri\'nin konuşması

-Cenaze namazı

-Tabutun omuzlarda taşınması



Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

