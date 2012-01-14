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Yaşam

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2012 13:39

-Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A) - 14.01.2012 - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 17 ve 19 Ocak tarihlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce köprünün birleşme derzleri ve mil kovan cıvatalarında bakım ve onarım çalışması yapılacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün 17 Ocak salı günü 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edilen açıklamada, bu tarihte Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30–03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, uygulamanın 19 Ocak Perşembe günü, yine aynı saatler arasında tekrarlanacağı kaydedildi.

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