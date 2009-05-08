Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü, bakım çalışması sebebiyle 11 Mayıs Pazartesi gününü 12 Mayıs Salı gününe bağlayan gece 00.30- 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün Azapkapı tarafında bulunan birleşme derzlerinde onarım çalışması yapılacağı kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu tarihte Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsünü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise yeni Galata Köprüsü de deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği ifade edildi. (AA)

