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ATATÜRK KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPANACAK İSTANBUL (A.A)

07 Mayıs 2011 15:47

-ATATÜRK KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPANACAK İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 10 ve 12 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün, Unkapanı ve Azapkapı tarafındaki birleşme derzlerinde bakım, onarım çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak.  Bu nedenle köprü, 10 Mayıs Salı ve 12 Mayıs Perşembe gecesi saat 00.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine tamamen kapanacak. Köprüyü kullanacak sürücülerin, 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında da her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

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