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Yaşam

Atatürk Köprüsü bu gece ulaşıma kapalı

Atatürk Köprüsü, onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 00.30 - 04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

19 Ocak 2009 02:00

Atatürk Köprüsü, onarım çalışmaları nedeniyle bu gece yarısından sonra 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün birleşme derzlerinde onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle köprünün bu gece yarısından sonra 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı, araç ve yayaların 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise Yeni Galata Köprüsü deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

Açıklamada uygulamanın, 21 Ocak Çarşamba gününü 22 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece, yine aynı saatlerde tekrarlanacağı duyuruldu.

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