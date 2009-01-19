Atatürk Köprüsü bu gece ulaşıma kapalı

Atatürk Köprüsü, onarım çalışmaları nedeniyle bu gece yarısından sonra 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün birleşme derzlerinde onarım çalışması yapılacağı bildirildi.



Açıklamada, bu nedenle köprünün bu gece yarısından sonra 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı, araç ve yayaların 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise Yeni Galata Köprüsü deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları istendi.



Açıklamada uygulamanın, 21 Ocak Çarşamba gününü 22 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece, yine aynı saatlerde tekrarlanacağı duyuruldu.