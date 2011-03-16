-ATATÜRK KÖPRÜSÜ BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı tarafındaki birleşme derzlerinde bakım, onarım çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle bu gece 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak köprüyü kullanacak sürücülerin, 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında da her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.