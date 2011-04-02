-ATATÜRK KÖPRÜSÜ 5-7 NİSAN'DA KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Haliç'teki Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 5 ve 7 Nisan'da araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün Unkapanı ve Azapkapı taraflarındaki birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle köprü, 5 Nisan Salı ve 7 Nisan Perşembe günleri 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak. Uygulama nedeniyle araç sürücüleri, 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.