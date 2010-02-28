Atatürk Köprüsü 2 gün trafiğe kapatılıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün Azapkapı tarafında bulunan birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.Bu nedenle köprü 2 Mart Salı ve 4 Mart Perşembe günleri 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araçların 00.30 ile 03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.