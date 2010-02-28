Atatürk Köprüsü 2 gün trafiğe kapatılıyor

T24 - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 2 ve 4 martta dörder saat süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nün Azapkapı tarafında bulunan birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
Bu nedenle köprü 2 Mart Salı ve 4 Mart Perşembe günleri 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araçların 00.30 ile 03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.