-Atatürk Köprüsü 2 gün trafiğe kapatılacak İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 10 ve 12 Ocak tarihlerinde 4'er saat araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün, Atatürk Köprüsü'nde birleşme derzleri ve mil kovan cıvatalarında bakım ve onarım çalışması yapacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün 10 Ocak Salı günü 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtilen açıklamada, Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30–03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında da her 2 köprü de deniz trafiğine açılacağından için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, uygulamanın 12 Ocak Perşembe günü de yine aynı saatler arasında tekrarlanacağı ifade edildi.