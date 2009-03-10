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Yaşam

Atatürk köprüsü 2 gece kapalı

Atatürk Köprüsü’nün Azapkapı ve Unkapanı tarafında birleşme derzlerinde yapılacak çalışma nedeniyle iki gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

10 Mart 2009 02:00

Atatürk Köprüsü’nün Azapkapı ve Unkapanı tarafında birleşme derzlerinde yapılacak çalışma nedeniyle iki gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesin’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü’nün Azapkapı ve Unkapanı tarafında birleşme derzlerinde yapılacak çalışma nedeniyle, 9 Mart Pazartesi gününü 10 Mart 2009’a bağlayan gece ile 11 Mart 2009 Çarşamba gününü 12 Mart Perşembe gününe bağlayan gece 00.30-04.30 saatleri arasında köprü trafiğe kapanacak.

Açıklamada,trafik akışının 00.30-03.30 saatleri arasında, Yeni Galata Köprüsü’nden 03.30-04.30 saatleri arasında ise Yeni Galata Köprüsü deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü’nden sağlanacağı kaydedildi.

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