Atatürk karga kovalarken ölürse

Başrolünü Ata Demirer’in oynadığı Osmanlı Cumhuriyeti filminin giriş sahnesi çok konuşulacağa benziyor.



Gani Müjde’nin senaryosunu yazıp yönettiği, ana fikri “Eğer Türkiye Cumhuriyeti kurulmasaydı ve Osmanlı devam etseydi ne olurdu?” üzerine kurulu filmin başlangıcı şöyle: “Atatürk kargaları kovalarken ölüyor ve tarihin akışı bir anda değişiyor.” Atatürk’ün ilk kez mizah konusu olması film vizyona girmeden büyük tartışma yarattı.



Filme en büyük tepkiyi Profesör Toktamış Ateş gösterdi: “Atatürk’ün karga kovalarken ölmesini fevkalade münasebetsizce buldum. Halk ne der, espri olarak kabul eder mi, hoş görür mü açıkçası bilemiyorum. Ancak kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan bir insanın böyle bir sahneden rahatsız olacağını, böyle bir sahnenin hoşa gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Karga kovalarken öldüğü sahneyi çok dramatik bir an olarak göstermiş olsa dahi bunu bile münasebetsiz bir şey olarak görüyorum. Kabul edilebilir bir durum değil.”



'O sahneyi kesmeyeceğim’



Gani Müjde ise bu sahneyi asla makaslamayacağını belirterek şunları söyledi: “Film Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği Selanik’te başlıyor. Filmin başında Atatürk’ün 7-8 yaşlarında karga kovalarken ölümünü konu ediyoruz. Bunun yanlış yorumlanacağını hiç sanmıyorum; çünkü biz sonrasında değişen tarihi sorguluyoruz, dalga geçmiyoruz. Bu sahne aslında bir dramın başlangıcı. Kimse benim ne denli Atatürkçü olduğumu sorgulayamaz. Filme gelenleri bekleyen başka bir sürpriz daha var ama söylemem. Bu hikâyenin samimiyetine inanan herkesin Atatürk düşmanı bile olsa filmi merakla izleyeceğini düşünüyorum. Filmde sert bir gönderme yapmıyorum. Benim Atatürk sevgim filmin her karesine sinmiştir. Kuşkum, çekincem hiçbir zaman olmadı. Olumsuz yorumlar ancak filmi henüz seyretmeyenler açısından olabilir. İnsanlar salondan bu filmi alkışlayarak ayrılacaklar.”





