Atatürk İngiliz ordusunun anketinde

T24 - İngiliz Ordusu, tarih boyunca İngiltere'yi en çok zorlayan komutanı seçiyor. Ankette yer alan 20 aday arasında Mustafa Kemal Atatürk de var.

"İngiltere'nin karşılaştığı en büyük komutan kimdi?" başlıklı anket, Londra'daki Ulusal Ordu Müzesi tarafından düzenleniyor. Anketteki adaylara 30 Mart'a kadar oy verilebilecek.

Ankette ilk beş sırayı alacak liderler, 14 Nisan'da müzede düzenlenecek bir törende beş ünlü tarihçi tarafından davetlilere tanıtılacak. Anketin galibi ise bu isimlerin davetliler tarafından oylanması sonucunda belirlenecek.



Ankette şu an itibarıyla İrlanda Kurtuluş Ordusu'nun (IRA) efsanevi kurucusu Michael Collins önde gidiyor. Collins'i Napolyon Bonapart izliyor. Atatürk ise sekizinci sırada.

Müzenin sözcüsü Julian Farrance, ankete Adolf Hitler gibi "kötü şöhret" sahibi liderlerin alınmadığını belirtti.