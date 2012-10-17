Atatürk İlköğretim Okulu'na Erdoğan'ın annesinin adı verildi

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir dönem okuduğu Erciş Atatürk İlköğretim okulunun adı Tenzile Ana olarak değiştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, konuyu TBMM’ye taşıyarak bu isim değişikliği kararını kimin verdiğinin açıklanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu da o okulda okumuş

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi, Erciş’te Atatürk İlköğretim okulunun adının Başbakanın annesinin ismi olan Tenzile ile değiştirilen okulda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da bir dönem okuduğunu ortaya çıkardı.

Oran’ın, Milli Eğitim Bakanı’na yönelttiği sorular şöyle:

“- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir süre eğitim gördüğü Erciş Atatürk İlköğretim Okulu, Van’da 23 Ekim 2011’de yaşanan depremde zarar gördü mü? Atatürk İlköğretim Okulu binası yıkılarak yeniden inşa edildi mi?

- Söz konusu şirketin Atatürk olan okul adının ‘Tenzile Ana’ olarak değiştirilmesini önerdiği ve bu talebin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kabul edildiği bilgisi doğru mudur?

- Erciş Atatürk İlköğretim Okulundaki öğrencilerin velilerinden bana yapılan başvurularda yer alan, “bu değişiklik öğrenciler, veliler ve halkımız tarafından Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve ilçemize yapılmış hakaret olarak algılanmaktadır” görüşünün gerçeklik payı nedir?

- Erciş Atatürk İÖO’nun adının değiştirilmesi kararını kim ne zaman verdi, hangi yönetim organında söz konusu değişiklik kararı alındı, bu kararın bir örneği nedir?”