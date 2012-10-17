T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk İlköğretim Okulu'na Erdoğan'ın annesinin adı verildi

Kılıçdaroğlu’nun da öğrenim gördüğü okulun adı değiştirildi

17 Ekim 2012 19:47

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir dönem okuduğu Erciş Atatürk İlköğretim okulunun adı Tenzile Ana olarak değiştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, konuyu TBMM’ye taşıyarak bu isim değişikliği kararını kimin verdiğinin açıklanmasını istedi.

 

Kılıçdaroğlu da o okulda okumuş

 

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi, Erciş’te Atatürk İlköğretim okulunun adının Başbakanın annesinin ismi olan Tenzile ile değiştirilen okulda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da bir dönem okuduğunu ortaya çıkardı.

Oran’ın, Milli Eğitim Bakanı’na yönelttiği sorular şöyle:

“- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir süre eğitim gördüğü Erciş Atatürk İlköğretim Okulu, Van’da 23 Ekim 2011’de yaşanan depremde zarar gördü mü? Atatürk İlköğretim Okulu binası yıkılarak yeniden inşa edildi mi?

- Söz konusu şirketin  Atatürk  olan okul adının ‘Tenzile  Ana’  olarak değiştirilmesini önerdiği ve bu talebin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kabul edildiği bilgisi doğru mudur?

- Erciş Atatürk İlköğretim Okulundaki öğrencilerin velilerinden bana yapılan başvurularda yer alan, “bu değişiklik öğrenciler, veliler ve halkımız tarafından Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve ilçemize yapılmış hakaret olarak algılanmaktadır” görüşünün gerçeklik payı nedir?

- Erciş Atatürk İÖO’nun adının değiştirilmesi kararını kim ne zaman verdi, hangi yönetim organında söz konusu değişiklik kararı alındı, bu kararın bir örneği nedir?”

 

ETİKETLER

vanercişatatürk ilköüretim okulutenzile ana ilköğretim okulu

İlgili Haberler

Van'da Atatürk ve Cumhuriyet okullarının ismi değiştirildi

Van'da meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde ki depremlerde, 1050 derslik hasar görmüş veya yıkılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24