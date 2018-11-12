"Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var" diyen üniversite öğrencisinin tutukluğuna itiraz

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği ((MAZLUMDER), Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin'in tutukluğuna itiraz etti.

TIKLAYIN-Anma töreninde, Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal ve bir grup avukat, Edirne Kapalı Cezaevi'ndeki Emine Şahin'i ziyaret etti.

Kartal, ziyaretin ardından cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir söz ve eylem olduğunu söyledi.

Tutuklamanın hukuksuz olduğunu savunan Kartal, "Açık bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu şekildeki beyandan bir suç çıkarıp insanları cezaevine atmak bir yol olacaksa Türkiye'de hiçbir ifade açıklanamaz hale gelir. Hiç kimseyi eleştiremez hale gelirsiniz. Artık herkesin temel düşünce açıklamalarına ideolojik düşüncelere saygılı olması gerekiyor. Bu eylem de aslında bu saygı çerçevesinde değerlendirilip çok basit şekilde geçiştirilebilecek bir eylemken maalesef Türkiye'nin de gündemine oturtulan bir kriminalize eylem haline getirilmiştir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Genel Sekreter Kartal ve avukatlar, Edirne Adliyesi'ne giderek Emine Şahin'in tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi.

Ne olmuştu?

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı.

Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.