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Atatürk için ölüm fetvası çıkaran şeyhülislamın adı, o okuldan kaldırıldı

Tokat'ta bir imam hatip lisesine 'Mustafa Sabri' isminin verilmesi tepkiyle karşılandı

15 Kasım 2017 18:10

Osmanlı'da Damat Ferit hükümetinde şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri'nin adının Tokat'taki yeni açılan bir Anadolu imam hatip lisesine verilmesi büyük tepki uyandırdı. Bunun üzerine okulun adı Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, Siirt’in Baykan İlçesinde sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. Mustafa Sabri adının verilmesinin ardından Eğitim-Sen Tokat Şubesi şu açıklamayı yapmıştı:

“Damat Ferit hükümetinde şeyhülislam olarak görev yapan 1869 Tokat doğumlu Mustafa Sabri; Mustafa Kemal için ‘Sultan Osman Oğlunun’ makamına geçmek isteyen kişi diyen, aynı zamanda İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne mensup bir kişidir. İstanbul hükümetinin, Anadolu’daki milli mücadele hareketine karşı yumuşak davrandığını savunmuş, Sevr Antlaşması’nın kabulünü ısrarla istemiş hatta bunun için eşinden bile eleştiri almıştır. Milli Mücadele’ye karşı daima olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde yer alan Mustafa Sabri, yeni kurulan Türk devletini ve rejimini daima eleştiren, tüm inkılaplara karşı çıkan, Cumhuriyete ve Atatürk’e karşı devamlı kin ve nefret kusan bir kişi olmuştur. Bu kişi Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra önce Yunanistan’a kaçmış ardından Mısır’a geçerek burada ölmüştür. Sonuç olarak, bu kişinin ismi, ilimizde bir Anadolu imam hatip lisesine verilmiştir. limizde, ismi okula verilebilecek bir Türk büyüğü, ilim adamı, eğitimci, yazar, veya sanatçı yok mudur?”

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