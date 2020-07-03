Atatürk için "İngiliz ajanı" diyen Jandarma Astsubay Rafi Ceran, görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Rafi Ceran adlı jandarma astsubay görevden uzaklaştırıldı.

Sosyal medya platformu Facebook’ta Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü adlı hesabın paylaştığı Atatürk videolarına yorum yapan Rafi Ceran'ın, Atatürk için 'İngiliz ajanı' dedi. Sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Rafi Ceran, yorumlarında Atatürk'le ilgili gerçekleri söylemek için Koruma Kanunu’nun kaldırılması gerektiğini söyledi. Rafi Ceran, yorumlarının ortaya çıkmasının ardından Facebook hesabını kapattı.

Sosyal medya kullanıcıları devletin memuru olan Astsubay Rafi Ceran’la ilgili bakanlığı göreve çağırdı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği bir açıklama yayınlayarak Astsubay Ceran hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J.Asb.Kd.Bçvş. Rafi Hasan CERAN'ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 02 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”