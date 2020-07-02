Atatürk için "İngiliz ajanı" diyen Jandarma Astsubay Rafi Ceran'a tepki yağdı!

T24 Haber Merkezi

Sosyal medya platformu Facebook’ta Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü adlı hesabın paylaştığı Atatürk videolarına yorum yapan Rafi Ceran'ın, Atatürk için 'İngiliz ajanı' demesine tepki yağdı. Rafi Ceran, yorumlarında Atatürk'le ilgili gerçekleri söylemek için Koruma Kanunu’nun kaldırılması gerektiğini söyledi. Rafi Ceran, yorumlarının ortaya çıkmasının ardından Facebook hesabını kapattı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Rafi Ceran adlı jandarma astsubay ekşisözlük'te ve Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.

Pek çok kullanıcı, İçişleri Bakanlığı'nın Rafi Ceran hakkında inceleme başlatılıp başlatılmayacağını sordu.

Haziran ayından itibaren Kars Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan Rafi Ceran'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda muhalefet partililere de çirkin ithamlar bulunuyor.

İşte onlardan bazıları...