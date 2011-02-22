Atatürk Hitit tarihi için sponsor olmuş

T24 - Atatürk’ün Anadolu arkeolojisine ve Hitit çalışmalarına verdiği destek 'Revue Hittite et Asianique' yayın kurulu tarafından onurlandırılmış.







Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede yakın arkadaşlarına savaştan sonra Ankara’da bir Hitit Müzesi kurmayı düşündüğünü söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu kültür tarihini ve arkeoloji çalışmalarını o kadar yakından takip eder ki, 1932 yılında “Hitit ve Asianik Araştırmalar Derneği” tarafından Fransa’da yayınlanmaya başlayan “Revue Hittite et Asianique” isimli derginin sponsoru olarak yayınlanmasını sağlar.

Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin yaptığı habere göre, Hititlerin dili, kökeni ve tarihi üzerine ayrıntılı çalışmalara imza atan “Revue Hittite et Asianique” yayın kurulu, her sayının giriş sayfasında, Atatürk’ü, verdiği destekten dolayı ''Sous Le Haut Patronage De – S. Exc. GAZI MOUSTAPHA KEMAL – President de la Republique Turque'' sözleriyle onurlandırır. Bu şekilde derginin sponsoru olduğu vurgulanır.







Derneğin kuruluş amacı ve derginin yayınlanmasının amacını içeren bir yazıya Mustafa Kemal Atatürk ise cevaben şöyle demiştir. “Hitit ve Asianik Araştırmalar Derneği’nce takip edilen amaç, ülkemizin ve halkımızın uzak geçmişini aydınlatılmasına katkıda bulunma yolunda bize de harcanan çabalara uygunluk gösterdiği nispette bizim için memnuniyet vericidir (Dinçol 1981: 122).”





1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı ile birlikte dergi İsmet İnönü’nün himayesine geçer. İsmet İnönü, 1950 yılına kadar dergiyi Atatürk’ten miras sayarak, yayınlanmasına sponsor desteğini sürdürür.





1938 yılında yayınlanan ''Fasikül 33–40 Kitap 5'' 41.-42. sayfalarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu Arkeolojisine ve Hitit çalışmalarına verdiği desteği anlatan bir yazı kaleme alınarak, ölümünden duyulan üzüntü belirtilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “arkeoloji seferberliği” olarak gördüğü bu çalışmaları milli bir görev olarak tanımladığı, İsmet İnönü’ye ise bu yayını desteklemesini bir miras olarak bıraktığı bilinir.



