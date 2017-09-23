Atatürk heykelini çalılıklara atan 3 kişi serbest

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde, Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 belediye çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Eylül Pazartesi günü Kepez İlçesi Göçerler bölgesinde oturan CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisi, yürüyüş sırasında çalılıklar arasında Atatürk heykeli buldu. Çiftçi durumu İl Başkanı Mustafa Erdem'e haber verdi. Erdem'in ihbarı üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ardından heykel, çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, polyester malzemeden imal edilmiş Atatürk heykelinin kim ya da kimler tarafından çalılık alana atıldığını araştırırken, Kepez Belediye Başkanı AKP Hakan Tütüncü açıklama yaptı. Tütüncü, yazılı açıklamada, Atatürk heykelinin kapanan eski Varsak Belde Belediyesi'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan heykel olduğunu kaydetti. Heykelin 5 yıldır muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki deposunda gerekli kontrollerin yapıldığını, heykelin yerinde olmadığını tespit ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, konuyla ilgili tutanak tutulmasından sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

Bunun üzerine, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki deposunda görevli Y.Ç., M.K. ve Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. 'Atatürk'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar' kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.