Atatürk heykeline yapılan saldırıya Meral Akşener'den tepki

MHP'den ihraç edilen ve yeni bir parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener, dün Siverek'te sarıklı bir kişinin Atatürk heykeline saldırmasına sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Şanlıurfa Siverek'te sarıklı bir esnaf Mehmet Malbora, "Dinimizde putperestliğe yer yoktur" diye bağırarak Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalıştı.

Olayın ardından açıklama yapan Meral Akşener, Twitter hesabından "Atatürk Heykeline saldırı yapan meczupmuş!! Zübeyde Hanıma söven neydi? Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır" mesajını paylaştı.