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Atatürk heykeli saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi

Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü

31 Temmuz 2017 14:40

Şanlıurfa, Siverek'de dün öğle saatlerinde Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında büste zarar verilmesinin tebliğ edildiğini söyledi.

Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası Mehmet Malbora'nın ifadesi alındı.

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

 

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