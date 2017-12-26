Atatürk heykeli, Başkan Tuna'nın kullandığı traktörle taşındı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Toroslar Belediyesi\'nce, atölyede yaptırılan, dünya figürü üstünde yer alan 10 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli, yerleştirileceği alana getirildi. Heykel, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna\'nın kullandığı traktörle taşınırken, törenle yerine yerleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 ayda yaptırılan heykel için Kuvai Milliye Caddesi\'nde tören düzenlendi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dünya figürü ile aynı yüksekliğe sahip Atatürk\'ün at üstünde tasvir edildiği 10 metrelik heykel, traktörle alana getirildi. Traktörün arkasından konvoy oluşturan araç sürücüleri, siren ve korna çalarak, ilerledi. Alana önce dünya figürü konulurken, daha sonra üzerine Atatürk heykeli vinç yardımıyla yerleştirildi.

\'ATATÜRK, BİZİM ORTAK DEĞERİMİZ\'

Heykelin taşındığı traktörü kullanan Toroslar Belediye Başkanı MHP\'li Tuna, Atatürk\'ün fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi. Başkan Tuna, \"Bu toprakları ve ümitsizlik içerisinde olan milleti kanlarıyla canlarıyla yeniden teşkilatlandırarak, dünyanın en iyi yönetim şeklini kurup, gençlere emanet eden Atatürk, hizmete kazandırdığımız heykelle burada şehrin sembolü olacak. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bu heykel, cadde üzerinde muhteşem bir giriş pozisyonu oluşturacak. Atatürk, bizim ortak değerimiz ve paydamızdır. Bu değeri yaşatma adına, onu burada ölümsüzleştireceğiz inşallah\" diye konuştu.



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