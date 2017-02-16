Atatürk hayranlığıyla bilinen Fenerbahçeli Ekpe Udoh, Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk’e hayranlığıyla bilinen Fenerbaçe Basketbol takımının pota altı oyuncusu Ekpe Udoh, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti.

Fenerbahçe’nin Anadolu Efes’e yenilerek kupadan elenmesinin ardından İstanbul’a dönüş hazırlıkları yapan sarı lacivertlilerde Ekpe Udoh, sabah saatlerinde Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.

Ekpe Udoh, daha önce Twitter hesabından Atatürk’le ilgili düşüncelerini paylaşmış ve onunla ilgili kitaplar okuduğunu söylemişti.

İlk fırsatta Anıtkabir’i ziyaret edeceğini söyleyen Ekpe Udoh, Türkiye Kupası maçları için Ankara’da bulunduğu sırada bu ziyareti gerçekleştirdi.