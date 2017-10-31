Atatürk hayranı Alman kaptanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki yat limanında Alman vatandaşı 69 yaşındaki Klaus Ottes\'in denizde cesedinin bulunmasının ardından güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Alkollü olduğu sanılan Ottes\'in, dengesini kaybederek denize düştüğü görüldü.

Marmaris Yat Limanı\'nda dün sabah denizde Ottes\'in cesedini gören tekneciler, sahil güvenlik ekibini aradı. Botla yat limanına gelen ekipler, Ottes\'in cesedini denizden çıkardı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Bölgeyi gören güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Görüntülerde alkollü olduğu sanılan Ottes\'in marinadaki teknesine giderken yürümekte zorlandığı ve ayağı takılarak yere düştüğü görüldü. Bir süre yerde kalan, sonra ayağa kalkarak yürümeye çalışan Ottes\'in yeniden dengesini kaybederek denize düştüğü gözlendi. Yapılan otopside Ottes\'in alkollü olduğu ve denizde boğularak öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Kaptanın cenazesinin alınması için akrabalarına haber verildiği bildirildi.

ATATÜRK VE MARMARİS HAYRANI

Alman denizci Ottes\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladığı görüldü. Marmaris\'te bulunan Atatürk heykellerinin fotoğraflarını çekerek, Instagram ve Facebook\'taki hesaplarından paylaşan Ottes\'in, Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğu ifade edildi. Alman denizci Ottes\'in ölüm haberini alan Türk dostları, sosyal medya üzerinden kaptan için başsağlığı mesajı paylaştı.

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