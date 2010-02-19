Atatürk Havalimanı'nın pisti uzatılıyor

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Atatürk Havalimanı'ndaki rötorlar

Birdal, 2009'un, DHMİ'nin yatırım faaliyetleri yönünden zirve yaptığı bir yıl olduğunu söyledi.Geçen yıl havaalanı ve havalimanlarında 85 milyon 787 bin 732 yolcunun hizmet aldığını ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artış sağlandığını belirten Birdal, uçak trafiğinde ise geçen yıl yüzde 5.7 artışla 1 milyon 61 bin 559 sayısına ulaşıldığını ifade etti. Bu yıl toplam yolcuda yüzde 10, uçak trafiğinde ise yüzde 7 artış beklediklerini dile getiren Birdal, ''Türkiye, geçen yıl Avrupa trafiğine günde 245 trafik eklemiş ve Avrupa'da birinci sıraya yükselmiştir. Bu yıl ise 93 milyon 730 bin 50 yolcuya ve 1 milyon 136 bin uçağa hizmet vermeyi hedefliyoruz'' dedi.Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde yaşanan rötarların nedenlerinden birinin pistlerin durumu olduğunu anlatan Birdal, rüzgarın kuzey yönünden estiği durumlarda iki pistin de eş zamanlı kullanılabildiğini söyledi.Birdal, şunları kaydetti:''Geçen yıl İstanbul'da çok ağır kış şartları yaşandı, çok lodos esti. Rüzgar güneyden estiği zaman iki pisti aynı anda kullanamıyoruz. Bu nedenle hava trafiğinde daralmalar yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'nda pistlerin durumu kısıtlayıcı bir etken ama rötarların tek nedeni bu değil. Uzatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği 06/24 pisti Haziran ayında açılacak. Ayrıca taksi yollarının sayısını da artıracağız. Böylece uçakların pistte kalma sürelerini en aza indireceğiz. Ayrıca 'uçakları çabuk, hemen indirelim' diye, aralarındaki belirlenmiş uluslararası indirme minimalarını düşürme şansınız yok. Bunu yaptığınız zaman yaptığınız işin hiçbir anlamı kalmaz ve olası kazalara davetiye çıkarmış olursunuz.''Atatürk Havalimanı'nda günde 900-950 arasında uçak trafiği olduğunu belirten Birdal, 1.5 dakikadan az bir zamanda bir uçağın indiğini ya da kalktığını söyledi. Birdal, mevcut pist durumuna göre bu kadar uçağın indirilip kaldırılmasının orada çalışanların başarısı olduğunu vurguladı.Atatürk Havalimanı'ndaki 06/24 pistinin onarımı ve uzatılması işlerinin sürdüğünü anlatan Birdal, ''06/24 pisti, Mart ayının ilk haftasından itibaren Haziran ayına kadar kapatılacak. Pistin ortasında 7 metrelik bir çukur var, bu çukuru da doldurarak pisti düz hale getireceğiz'' diye konuştu.