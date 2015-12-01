Atatürk Havalimanı'nı karıştıran hata

Türk Hava Yolları'nın Cezayir'den İstanbul'a gelen uçağının yolcularının bir bölümünün bindirildiği otobüs, dış hatlar terminali yerine yanlışlıkla iç hatlar terminaline gelince, bazı yolcular pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yaptı.

Atatürk Havalimanı'na inen TK-652 sefer sayılı uçağı 21.20'de açık park pozisyonuna yanaştı.



Uçakta bulunan 113 yolcu otobüslerle dış hatlar terminaline getirilirken, otobüslerden birinin şoförü yanlışlıkla yolcuları iç hatlar terminaline bıraktı.



Yanlışlığın fark edilmesinin ardından bazı yolcular iç hatlar salonundan çıkmadan tespit edilip dış hatlara götürülürken bazı yolcular ise Türkiye'ye giriş yaptı.



Atatürk Havalimanı polisi pasaport kontrolünden geçiş yapmadan Türkiye'ye giriş yapan yolcuları tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi.



Kaç yolcunun bu şekilde giriş yaptığı polisin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.