Atatürk Havalimanı'nı işgalini komuta eden albay, böyle gözaltına alındı

İstanbul ve Ankara'da dün gece saatlerinde başlatılan darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan askerlerin işlemleri devam ediyor. Gözaltındakilerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Gelişim Şube Müdürü Albay Mustafa Kol'un, Atatürk Havalimanı işgaline komuta ettiği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda halk ve polisin girişimleri sonucunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan 66'ncı Mekanizma Birliği'nde görevli Albay Mustafa Kol ile subay ve askerler Bakırköy Adalet Sarayı nezarethanesinde tutuluyor. Bakırköy Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulan 45 kişinin içinde bir albay, bir binbaşı, 4 üsteğmen, 9 uzman çavuş, bir başçavuş, 28 er ve bir askeri öğrenci bulunuyor.

Havalimanı işgalini komuta etti

Gözaltındakilerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Gelişim Şube Müdürü Albay Mustafa Kol'un, Atatürk Havalimanı işgaline komuta ettiği öğrenildi. Hava Harp Okulu'nda görevli Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın da havalimanının kulesine çıkan asker olduğu öğrenildi. Muhafaza altında tutulan 3 tankın ise askere teslim edileceği belirtiliyor.

Gözaltındakiler ve görevleri şöyle:

Havalimanındaki darbeyi Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı Mesleki Gelişim Şube Müdürü Piyade Albay Mustafa Kol yönetti. Yardımcılığını ise Hava Harp Okulu'nda muvazzaf Binbaşı Yusuf Yenihayat yaptı.

66. Mekanize Tugay Tank Taburu'nda muvazzaf 3 Üsteğmen (Harun Oduncu, Mehmet Duman, Kaan Sevinç)

66. Mekanize Tugay Tank Taburu Asteğmen (Er) Hakan Çeteci,

66. Mekanize Tugay Tank Taburu'ndan görevli 8 Uzman Çavuş (Osman Akan, Akın Sezgel, Hüseyin Özkan, Mustafa Kılıç, Mehmet Acınarı, Halit Taşdelen, Mustafa Duman, Ali Kadir Can)

66. Mekanize Tugay Tank Taburu'nda muvazzaf 1 Başçavuş (Hasan Hüseyin Parlak)

Hava Harp Okulu'nda görevli 1 Uzman Çavuş (Aykut Demir)

Hava Limanı Çevresi nöbetçi 26 Er ve Hava Harp Okulu'ndan 2 Er,

Hava Harp Okulu'nda Askeri Öğrenci Mehmet Gökduman

Bu arada dün gece Doğan Medya Center'ı basan Baştabya Kışlası'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kopar ve 5 askerin de Atatürk Havalimanı polis merkezi nezarethanesinde tutuldukları öğrenildi.