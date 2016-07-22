Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapanlar için yeni kurallar

Darbe girişimi sonrası Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkacak vatandaşların için yeni kurallar getirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hüseyin Aslıyüce'nin haberine göre, yurt dışına çıkışlarda Atatürk Havalimanı'nda uygulanan yeni kurallar şöyle:

Normal pasaportlar: Bordo renkli normal pasaporta sahip Türk vatandaşları, gidecekleri ülkeler için istenen geçerli vizeleri varsa sorunsuz şekilde uçabiliyorlar.

Diğer pasaportler: Yurt dışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi yolcular ile kimlikleri ile KKTC ya da Gürcistan'a gidecek yolcular ise kimlik bilgileri sorgulandıktan sonra uygun görülmeleri durumunda çıkış yapabiliyorlar. Bu özelliklere sahip yolcuların bagaj işlemlerini yaptırdıktan sonra boarding kartları ile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki vize ihlal ofisine gitmeleri gerekiyor. Yolcular burada işlemlerini yaptırdıktan sonra ancak uçabiliyorlar.

Emekliler ve çocuklar: Yine aynı şekilde yeşil pasaporta sahip emekli memurlar ve eşleri kimlik bilgilerinin sorgulanmasının ardından uygun görülmeleri durumunda çıkabiliyor. Bu özelliklere sahip yolcuların yine vize ihlal ofisine gitmeleri gerekiyor.

Yeşil pasaporta sahip çocuklar ise pasaportunu aldığı velisinin çalıştığı kurumundan onaylı yurtdışına çıkmasında sakınca yoktur yazısını yanında bulundurması durumunda yurtdışına çıkışına izin veriliyor.

Aynı şekilde gri pasaporta sahip çocuklarda kimin üzerinden pasaportunu aldıysa onun çalıştığı kurumdan onaylı yazıyı yanında bulundurması gerekiyor.

Yeşil pasaport sahibi emekli emniyet görevlilerinin yurtdışına çıkışlarına ise izin verilmiyor.

Memurlar: Devlet memurları KKTC'ye ve Gürcistan'a çıkış yapamıyor. Emekli devlet memurları ise kontrolün ardından uygunsa çıkış yapabiliyor. Devlet memurlarının yıllık izinleri iptal olduğu için şu anda zaten çıkışları izne tabi. Yetkililer, bu pasaportları taşıyan yolcuların, uçaklarını kaçırmamaları için havalimanına kendilerinden istenen asgari saatten daha önce gelmelerini istediler.