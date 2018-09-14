Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına ilerleyen  20 TIR havadan fotoğraflandı

Enver ALAS - Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Havalimanı\'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanlarını taşıyan 20 TIR, Atatürk Havalimanı\'ndan hareket etti. Peşpeşe ilerleyen TIR\'ların yolculuğu havadan fotoğraflandı.

Atatürk Havalimanı B Kapısı\'ndan saat 15.40 sıralarında konvoy halinde 20 TIR, Yeni Havalimanı\'na gitmek üzere yola çıktı. Konvoya en önde bulunan bir polis aracı da eşlik ediyor. TEM Basın Ekspes bağlantı yolu üzerinden giden TIR\'larda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek ekipmanlar taşınıyor.

