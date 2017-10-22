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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN MÜHENDİS 16 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl meydana gelen terör saldırısında yaralanan Metin Şan, 16 ay sonra hayatını kaybetti

22 Ekim 2017 20:45

Haber-Kamera: Özden ATİK - Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı\'nda geçtiğimiz yıl meydana gelen terör saldırısında yaralanan Metin Şan, 16 ay sonra hayatını kaybetti. Şan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde şef olarak çalışan Orman Mühendisi Metin Şan (52) ve eşi Yasemin Şan tatil için gittiği Yunanistan seyahati dönüşünde, 28 Haziran 2016\'da, Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan terör saldırısında yaralandı. 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Yasemin Şan üç ay süren tedavisi sonrasında iyileşti. Gözüne şarapnel parçaları isabet eden, kalp kapakçığı ve iç organları hasar gören Metin Şan ise yaklaşık altı ay yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Taburcu edildikten sonra rahatsızlığı devam eden Şan, sık sık çeşitli hastanelerde tedavi altında tutuldu. Metin Şan son olarak kalp kapakçığında oluşan enfeksiyon nedeniyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. 3 ay boyunca yoğun bakımda kalan Şan, dün yaşamını yitirdi. 

TOPRAĞA VERİLDİ
Metin Şan için Sarıyer Bahçeköy Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Metin Şan\'ın eşi Yasemin Şan ve yakınları katıldı. Şan\'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi\'deki Bahçeköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Metin Şan ile birlikte terör saldısında yaşamını yitirenlerin sayısı 46\'ya yükseldi. 

Görüntü Dökümü:
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-Tabuttun görüntüsü
-Dua edenler
-Eşinin taziyeleri kabul etmesi
-Helallik alınması
-Cenaze namazı
-Tabutun cenaze arabasına konması
-Metin Şan\'ın fotoğrafı
-Genel ve detaylar
 

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