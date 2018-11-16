T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davasında sona doğru

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar saat 16

16 Kasım 2018 16:04

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar saat 16.30\'da açıklanacak. 

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya sanıklar ile terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar  “şikayetçi\" sıfatıyla katıldı.  Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada  son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını saat 16.30\'da açıklayacağını belirtti. Duruşmaya saat 16.30\'a kadar ara verildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serpil KIRKESERDHA ATATÜRK HavalimanıHaziranDEAŞSON SÖZLERİ SORULDU İstanbulAğır Ceza Mahkemesince Silivri CezaevininYabancıRusçaArapçaDuruşmadaMahkemeDuruşmaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24